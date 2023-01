Falso dentista foragido por mutilações volta a ser preso na Bahia

Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

O ex-estudante de odontologia que estava foragido por lesões e mutilações em pacientes, além de exercício ilegal da profissão, voltou a ser preso nesta quinta-feira (12), na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. De acordo com a TV Bahia, ele foi detido ao desembarcar no Aeroporto Jorge Amado e foi levado para o Conjunto Penal de Itabuna, onde deve cumprir a pena.

Paulo Henrico Almeida era procurado pela Polícia Federal desde 2021, após ter sido condenado a 1 ano e 8 meses em regime semiaberto pelos crimes. Durante os quase dois anos em que ficou foragido, o falso dentista seguia fazendo extrações e implantes em outros pacientes, conforme denúncias.

O baiano foi preso pela primeira vez em setembro de 2019, na cidade de Itabuna, na mesma região do estado, mas acabou solto em 2020, depois que a Justiça concedeu a ele o direito de responder o processo em liberdade.

A investigação contra o falso dentista começou depois que pacientes passaram a fazer denúncias contra ele. Paulo Henrico se apresentava como estudante de odontologia, mas atuava como dentista formado em várias cidades do estado.

Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

Em Vitória da Conquista, no sudoeste, o Conselho Regional de Odontologia (CRO) o denunciou pela atuação irregular em maio de 2019. Já em Itabuna a Polícia Civil pediu a suspensão temporária da clínica onde ele atuava.

Entre as vítimas de Paulo Henrico, está um homem que teve nove dentes extraídos de uma só vez, durante uma consulta no município de Itabuna. A vítima, que preferiu não se identificar, contou que procurou o suspeito sem saber que ele não era um profissional formado. Ele disse que estava com uma inflamação em um dos dentes e destacou que foi surpreendido com as extrações.

Segundo o homem, o procedimento foi realizado no mesmo dia em que ele passou por consulta com Paulo, que ainda receitou remédios.

