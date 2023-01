Família sai às pressas e imóvel desaba em Salvador

Foto: Reprodução / TV Bahia

Uma família do bairro de São Caetano, bairro de Salvador, precisou deixar a casa onde moravam às pressas na segunda-feira (9). Isso aconteceu porque o fundo do imóvel desabou. O acidente foi registrado na Travessa 16 de dezembro, próximo a uma encosta.

Segundo informações divulgadas no g1 Bahia, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi acionada. Uma das moradoras, Cíntia Santos contou que o imóvel é próprio e eles vivem ali há oito anos. E ela acredita que a estrutura desabou por causa da chuva.

“Eu estava em casa, sentada no sofá, quando de repente, começou a chover e eu ouvi o barulho. Aí quando eu olhei para o fundo, foi o muro desabando naquela chuvinha que deu”, disse ela em entrevista ao g1 Bahia e à TV Bahia.

O muro tinha cerca de dois metros de altura e ocupava pouco mais de quatro metros de quintal. A única coisa que restou foi parte do piso, que está completamente oco, com risco de queda. No momento, a casa foi desocupada e os móveis retirados do local.

Foto: Reprodução / TV Bahia

Cíntia e a família passaram a noite com familiares. Enquanto esperam uma solução definitiva, Cíntia e a família têm tido apoio da Agência Especializada em Direitos Humanos, um órgão federal, que faz intermediação entre as comunidades e autoridades do estado.

“A pergunta é: Para onde ela vai? Que providência as nossa autoridades vão tomar? Nesse momento a gente não está vendo ninguém se pronunciar”, disse a delegada da AGDH, Vânia Souza.

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) disse que já foi feita uma vistoria no local, que foram encontradas algumas redes de drenagens pluviais sobre a encosta, o que pode, possivelmente, ter contribuído para o acidente.

A Codesal afirmou ainda que na área já tem outras intervenções para estabilização de parte das encostas existentes, e que foram encaminhados pedidos a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), para fazer a limpeza e colocar lonas plásticas na área, e a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado da Bahia (Seinfra), para fazer estudo de intervenções.

