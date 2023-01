A Farmax iniciou suas operações com o propósito de cuidar das pessoas através de seus produtos e atendimento. A companhia está presente em todas as regiões do Brasil e possui extenso portfólio na linha cosmética hospitalar e farmacêutica. Além de atuar na produção de marcas próprias para redes de varejo e Distribuição. Para continuar crescendo e expandindo suas atividades, Farmax abriu um novo processo seletivo. Veja, a seguir.

Farmax abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A sua indústria possui cerca de 56 mil metros quadrados e está presente em Divinópolis, além de conter escritórios administrativos em São Paulo e Belo Horizonte. A empresa já possui 40 anos de experiência e cresce de forma sustentável sempre atenta às novidades do Mercado.

A farmácia valoriza o cliente, a Inovação, agilidade, empatia, respeito, sustentabilidade e a colaboração e por isso a contratação de profissionais qualificados e dedicados em entregar o melhor resultado é prioridade dentro da companhia. Confira a seguir os empregos disponíveis.

Programa de Estágio – Remoto e Minas Gerais;

Coordenador de Planejamento Financeiro e de Custos – Remoto e Divinópolis/MG;

Assistente Administrativo de Pessoal – Minas Gerais;

Gerente de FF&A e Pricing – Remoto e Divinópolis/MG;

Auxiliar de Manufatura – Minas Gerais;

Eletroeletrônico de Manutenção – Minas Gerais;

Coordenador de Suprimentos – Remoto e Divinópolis/MG;

Executivo de Vendas – Campinas e Ribeirão Preto/SP.

Como se candidatar

Para participar da seleção de candidatos, os interessados devem seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos.

