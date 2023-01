Fatecs divulgam locais de prova do Vestibular 2023/1

As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) liberaram nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro, a consulta aos locais de prova do Vestibular 2023/1. Desse modo, os inscritos já podem conferir onde realizarão o exame através do site do Vestibular Fatec.

De acordo com o edital, as provas do Vestibular 2023/1 das Fatecs serão aplicadas no dia 8 de janeiro de 2023, com início às 13h (horário de Brasília). De acordo com a instituição, a abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 12h15. Os portões serão fechados às 13h.

Para ter acesso aos locais de prova, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, é necessário levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto 2 e borracha para realizar a prova. Demais acessórios como réguas, calculadoras e compassos estão proibidos.

De acordo com o edital, a prova será constituída por 54 questões objetivas sobre as disciplinas que compõem o núcleo comum do Ensino Médio. Desse modo, as questões irão abarcar assuntos de Matemática, Português, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Inglês e raciocínio lógico.

Vagas e resultados

Ainda conforme o edital, a oferta do Centro Paula Souza é de mais de 18 mil vagas em cursos superiores de tecnologia gratuitos para Fatecs de todo o estado de São Paulo.

Segundo o cronograma, a publicação do resultado final, com as listas de classificação geral e 1ª chamada, está prevista para o dia 18 de janeiro de 2023, a partir das 15h. As matrículas dos convocados em 1ª chamada deverão ser feitas nos dias 19 e 20 do mesmo mês.

Acesse o Manual do Candidato para mais informações.

