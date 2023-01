FECAP recebe inscrições para 165 bolsas para cursos de graduação

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) está com inscrições abertas para processo seletivo que oferta bolsas de estudos com descontos de até 50% para estudantes de baixa renda. Essa edição da seleção “Bolsa Social” visa o ingresso de novos alunos a partir do 1º semestre de 2023.

De acordo com a instituição, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento do formulário de Bolsa Social, no site da FECAP. Não haverá cobrança de taxa.

O período de inscrição segue aberto até o dia 18 de janeiro. Já o envio dos documentos solicitados pela FECAP deverá ser feito através de e-mail até o dia 26 seguinte. Podem se inscrever nesse processo seletivo, os estudantes que:

tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituição privada na condição de bolsista integral;

não possuir graduação;

apresentar renda familiar bruta mensal per capita de até 3 (três) salários mínimos.

Seleção via notas do Enem

De acordo com o edital, para fins de classificação, a FECAP fará o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O documento estabelece ainda que, para participar, é preciso obter nota mínima de 450 pontos no Enem e não ter zerado a nota da prova de redação.

As bolsas ofertadas são para os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas e Secretariado Executivo.

A divulgação do resultado da seleção está prevista para o dia 3 de fevereiro, com recebimento das matrículas entre os dias 3 e 14 do mesmo mês.

Veja o edital na íntegra para mais informações.

