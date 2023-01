Feira da Sé terá edição especial no Festival de Verão Salvador

Foto: Reprodução/Instagram

A Feira da Sé terá uma edição especial no verão de Salvador. Com realização nos dias 28 e 29 de janeiro, das 15h à 0h, no Parque de Exposições, o evento acontece dentro do Festival de Verão Salvador. Um evento musical que já faz parte do calendário de festas da capital baiana e promove uma mistura de ritmos e de tribos, desde 1999, marcando a história de muita gente, que mora ou vem curtir o verão em Salvador.

Nesta edição, 32 atrações são esperadas e se apresentarão em dois palcos não simultâneos. A grade do festival conta com artistas como Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Ludmilla, Carlinhos Brown, Gilberto Gil, Duda Beat, Olodum, Gloria Groove entre outros.

Na Feira da Sé será possível encontrar produtos como roupas e acessórios, calçados, artesanato tradicional e também peças de design contemporâneo que poderão ser adquiridos pelo público. Para a direção do Instituto ACM, responsável pela realização da Feira da Sé, fazer parte de um evento de grande repercussão nacional, como este, é uma ótima oportunidade de visibilidade e geração de negócios para os profissionais do segmento da Economia Criativa, que dão brilho à Feira da Sé.

A Feira da Sé é uma realização do Instituto ACM com apoio do jornal Correio e da Rede Bahia.

Serviço:

O que: Feira da Sé – edição especial Festival Verão Salvador

Quando I Horário: 28 a 29/01, das 15h à 0h.

Local: Parque de Exposições de Salvador

