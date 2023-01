Feira de Santana (BA): inscrições prorrogadas para processo seletivo com 486 vagas

A Prefeitura de Feira de Santana no estado da Bahia prorrogou o período de inscrições para o processo seletivo destinado ao preenchimento de 486 vagas para contrato imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva.

A retificação do edital prevê que, a partir de agora, as inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de janeiro de 2023. Antes da alteração, o período de inscrições se encerraria nesta quarta-feira, 04 de janeiro.

A data da prova objetiva permanece a mesma.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários da Prefeitura de Feira de Santana – BA chegam até R$ 2,6 mil.

A banca responsável pelo processo seletivo é o Instituto Bahia.

Vagas e salários Feira de Santana – BA

A Prefeitura de Feira de Santana – BA oferece 486 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Agente de Serviços Gerais – 30 vagas;

Agente de Serviços Hospitalares – 10 vagas;

Agente de Vigilância – 30 vagas;

Instrutor de Ofício – Artesanato – 4 vagas;

Instrutor de Ofício – Culinária – 2 vagas;

Instrutor de Ofício – Dança de Salão – 2 vagas;

Instrutor de Ofício – Capoeira – 2 vagas;

Instrutor de Ofício – Percussão – 2 vagas;

Instrutor de Ofício – Karatê – 3 vagas;

Instrutor de Ofício – Violão – 4 vagas;

Instrutor de Ofício – Flauta Doce – 2 vagas;

Instrutor de Ofício – Ballet Infantil – 3 vagas;

Instrutor de Ofício – Street Dance – 2 vagas;

Instrutor de Ofício – Musica – 4 vagas;

Merendeira – 50 vagas.

Nível médio/técnico

Agente de Zoonose – 10 vagas;

Almoxarife – 2 vagas;

Assistente Administrativo – 50 vagas;

Auxiliar de Enfermagem – 2 vagas;

Cuidador – 55 vagas;

Mecânico de Maquinas e Veículos – 2 vagas;

Motorista – 10 vagas;

Orientador Social – 7 vagas;

Técnico em Administração Hospitalar – 5 vagas;

Técnico em Agropecuária – 1 vaga;

Técnico em Engenharia – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – 10 vagas;

Técnico em Laboratório – 1 vaga;

Técnico em Nutrição – 1 vaga;

Técnico em Radiologia – 1 vaga;

Técnico em Segurança do Trabalho – 2 vagas.

Nível superior

Administrador – 3 vagas;

Advogado – 12 vagas;

Analista Jurídico – 12 vagas;

Analista De Sistemas – 6 vagas;

Arquiteto – 1 vaga;

Assistente Social – 30 vagas;

Biólogo – 1 vaga;

Bibliotecário – 1 vaga;

Coordenador – 4 vagas;

Contador – 12 vagas;

Educador Físico – 2 vagas;

Enfermeiro – 10 vagas;

Enfermeiro do Trabalho – 2 vagas;

Engenheiro Civil – 3 vagas;

Engenheiro Agrônomo – 1 vaga;

Engenheiro de Trânsito – 2 vagas;

Engenheiro de Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Engenheiro Ambiental – 2 vagas;

Farmacêutico – 1 vaga;

Geólogo – 1 vaga;

Médico – 2 vagas;

Médico Veterinário – 2 vagas;

Medico de Segurança do Trabalho – 2 vagas;

Nutricionista – 4 vagas;

Odontólogo – 2 vagas;

Programador de Computador – 5 vagas;

Pedagogo – 30 vagas;

Psicólogo – 20 vagas;

Repórter Fotográfico – 1 vaga;

Repórter – 1 vaga.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, como possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Feira de Santana – BA variam de acordo com a vaga e a área de atuação.

Os cargos de nível fundamental, por exemplo, possuem salários de R$ 1.212,00 a R$ 1.380,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.212,00 a R$ 1.550,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já os cargos de nível superior possuem remuneração que varia de acordo com a jornada de trabalho semanal, indo de R$ 1.863,81 a R$ 2.600,67 para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Inscrições Feira de Santana – BA

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Feira de Santana – BA tem agora até o dia 12 de janeiro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição diretamente pelo site do Instituto Bahia, organizador responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 28,00 a R$ 50,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas processo seletivo Feira de Santana – BA

O processo seletivo para a Prefeitura de Feira de Santana – BA contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Prova de Títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 12 de fevereiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.