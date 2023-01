Fera Palace reúne três DJs em sunset dedicado ao Dia de Iemanjá

Foto: Divulgação

O Fera Palace Hotel promove, no dia 2 de fevereiro, um sunset especial dedicado ao dia da Rainha das Águas. O evento, assinado pelo promoter Ginno Larry, vai reunir DJs no final de tarde e mais uma atração surpresa.

O famoso rootop do espaço, que tem vista para a Baía de Todos os Santos, contará com apresentações de DJs Gueri, Léo Melo e Alexandre Schnitman. O nome da atração surpresa ainda não foi divulgada. O agito começará às 16h e os interessados já podem fazer reservas pelo email reservas@ferahoteis.com.

O sunset já está com o line up disponível também no dia 21 de janeiro. Para reservas nesta data, os interessados devem entrar em contato através do e-mail acima ou pelo telefone (71) 3036-9202.

