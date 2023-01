Ferry-boat tem espera de cerca de 2 horas para retorno

Foto: Divulgação / Internacional Travessias

O retorno para Salvador via Sistema Ferry-Boat na manhã desta segunda-feira (23) tem grande fluxo de veículos e uma espera de 2h a 2h30, de acordo a Internacional Travessias, responsável pelo serviço.

A empresa informou que quatro ferries operam de hora em hora. São eles: Zumbi dos Palmares, Maria Bethânia, Pinheiro e Anna Nery. De Salvador para Mar Grande, o fluxo é tranquilo.

Lanchinha

Operando desde às 5h da manhã desta segunda-feira (23), a Travessia Salvador-Mar Grande cumpre horários de saída de meia em meia hora ou a cada 15 minutos, mas fará uma pausa no atendimento das 8h15 às 11h30 devido a maré baixa.

omo deverá ocorrer concentração de passageiros nos terminais, causada pela suspensão do serviço, serão abertos horários extras para atendimento dos usuários, na retomada das operações, às 11h30.

Nesta segunda a última saída de Mar Grande está programada para as 18h, que é o horário normal. De Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 18h30. O último horário, que seria às 19h30, está cancelado devido à maré baixa.

No início da manhã desta segunda, o movimento de retorno de usuários que se deslocaram para a Ilha no final de semana é muito bom no Terminal de Vera Cruz. Oito embarcações estão em tráfego.

