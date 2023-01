Ferry segue com movimento intenso e espera chega a 3h

Foto: Reprodução/Redes sociais

O movimento de passageiros no sistema ferry-boat segue intenso nesta quinta-feira (5), quatro dias após o feriado de réveillon. Com a procura, longas filas de carros se formaram.

De acordo com Internacional Travessias Salvador, que administra o sistema, o tempo de espera chega a 3h no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

Já no Terminal de São Joaquim, na capital baiana, a demanda é menor, porém a espera chega a ser de 1h30 para carros.

Nos dois terminais o movimento de pedestres é tranquilo, segundo informou a empresa.

No momento, quatro embarcações estão em operação, com saídas de hora em hora. São elas:

FB Zumbi dos Palmares

FB Ivete Sangalo

FB Anna Nery

FB Maria Bethânia

O sistema tem registrado filas desde antes do feriado, com as pessoas viajando para curtir a data na ilha e nas outras cidades do estado que podem ser acessadas a partir de lá, e continuou depois.

Na manhã de segunda-feira (2), o tempo de espera também chegou a 3h. Já na quarta-feira (4), ficou em aproximadamente 2h30, conforme informou a Internacional Travessias.

