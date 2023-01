Ferry tem movimento intenso e tempo de espera chega a 3h

Foto: Reprodução/TV Bahia

O movimento de passageiros no sistema ferry-boat voltou a ser intenso nesta segunda-feira (16), com o retorno para casa após o fim de semana. Com isso, longas filas se formaram tanto no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, quanto no Terminal de São Joaquim, em Salvador.

De acordo com a Internacional Travessias, que administra o serviço, o tempo de espera de embarque para veículos chega a ser de 3h saindo da Ilha com destino à capital. Já no sentido inverso, a espera pode chegar a ser de 2h. Para pedestres o movimento é tranquilo, segundo informou a empresa.

Nesta segunda-feira, 4 embarcações estão em operação. São elas: Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Anna Nery. As viagens são feitas de hora em hora, podendo acontecer saídas em horários extras. O serviço funciona de segunda a sábado das 5h às 23h30. Aos domingos e feriados, das 6h às 23h30.

