Festa Bye Bye Verão é cancelada por falta de verbas em Vera Cruz

Foto: Divulgação / Prefeitura de Vera Cruz

A edição deste ano da festa Bye Bye Verão, que aconteceria na cidade de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador, foi cancelada pela prefeitura do município. A decisão foi divulgada na segunda-feira (16), através de nota nas redes sociais.

De acordo com o órgão municipal, a não realização da festa está sendo causada pela redução de repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), diante de uma defasagem no censo do IBGE.

O prefeito Marcos Vinícius explicou que em 2022 a cidade tinha cerca de 45 mil habitantes, de acordo com o IBGE. No entanto, após o novo censo, apenas 35 mil moradores foram contabilizados até janeiro deste ano. Com isso, o instituto trabalha com a estimativa de 40 mil habitantes.

O gestor municipal disse ainda que a estimativa é que haja redução de mais de R$5 milhões em repasses. Na primeira parcela do FPM, a cidade teria recebido R$ 1 milhão a menos do que no ano passado.

A última edição da festa Bye Bye aconteceu em 2020, antes da pandemia da Covid-19. Em suas edições, a festa contou com a participação de Caetano Veloso, Iza, Ferrugem, Léo Santana e Harmonia do Samba.

