Festa da posse de Lula reúne mais de 300 mil pessoas

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Paralelamente às solenidades oficiais da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acontece neste domingo (1º) o Festival do Futuro — A Alegria vai tomar posse. O evento reúne dezenas de artistas em dois palcos construídos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

A programação de shows gratuitos inclue: Gaby Amarantos, Baiana System, Martinho da Vila, Margareth Menezes, Pablo Vittar e Duda Beat, Chico César, Leoni, Maria Rita, Margareth Menezes, Martinho da Vila, Odair José, Pabllo Vittar, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz, Valesca Popozuda, Zélia Duncan, entre outros.

A festa começou às 10h. Os shows musicais foram interrompidos às 13h e são retomados às 18h30 para que o público acompanhe a transmissão da posse oficial em telões instalados na área do festival.

Depois da posse no Congresso, o presidente vai para o Palácio do Planalto subir a rampa e discursar no Parlatório que fica em frente à Praça dos Três Poderes. A expectativa é de que compareçam à posse de Lula cerca de 700 jornalistas e 2 mil convidados.

