Festa de Bom Jesus dos Navegantes: 99,5% dos turistas aprovam e recomendam o Destino Penedo

Assessoria SETUR

Pesquisa ocorreu durante as festividades de Bom Jesus dos Navegantes, entre os dias 05 e 08 de janeiro

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), realizou pesquisa de demanda turística durante a Festa de Bom Jesus dos Navegantes. O resultado aponta praticamente 100% de aprovação do Destino Penedo pelos entrevistados.

Turistas e visitantes foram consultados pela Setur entre os dias 05 e 08 de janeiro, quando foi realizada a 139ª edição da maior festa religiosa de Alagoas, com inclusão de programação artística depois de dois anos sem poder realizar devido a pandemia de covid.

A consulta aponta o excelente índice de 97,2% dos entrevistados avaliando entre boa e excelente a experiência na cidade. E 99,5% voltariam e indicariam o Destino Penedo para amigos ou familiares.

Dez pesquisadores entrevistaram cerca de 800 pessoas para identificar o perfil das pessoas que visitam o Destino Penedo, estudo da Setur para elaborar estruturas e planos mais adequados aos interesses dos turistas.

De acordo com a pesquisa, 90,2% dos entrevistados vieram especificamente para Penedo, não ficando em cidades vizinhas. Já o gasto médio para 18,5% dos entrevistados ficou entre R$ 501,00 e R$ 1.000,00; sendo que 15,6% disseram ter utilizado mais de mil reais

O maior percentual (25,9%) informa que gastou entre R$ 101,00 e R$ 300,00; enquanto que 20,9% utilizaram de R$ 301,00 até R$ 500,00. Já 19,1% dos entrevistados afirmaram ter consumido até R$ 100,00.

Em relação a hospedagem, a maioria dos entrevistados ficou hospedado em pousadas (12,6%), 12% em hotéis e 33,5% ficaram em casa de parentes ou amigos. Outro dado que comprova a circulação de dinheiro na cidade é que praticamente a metade dos visitantes (49,9%) fez suas refeições em restaurantes de Penedo.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo, os dados mostram a importância da Festa da Bom Jesus dos Navegantes para Penedo, não somente para o comércio local, mas também para o turismo, enquanto atividade de impacto econômico.

“Eventos como a Festa de Bom Jesus dos Navegantes fazem circular em Penedo recursos financeiros de fora da cidade. Além disso, o monitoramento dos indicadores de oferta e demanda do turismo do Destino Penedo adotados pela prefeitura é muito importante. E a partir de agora, passarão a acontecer periodicamente a fim de monitorar os avanços e a relevância do setor turístico para o município”, finaliza o gestor da Setur Penedo.

Quando foram perguntados se as atrações da Festa de Bom Jesus tinham agradado, 96,1% dos entrevistados responderam que sim. Vale lembrar que o público cantou e dançou com Wesley Safadão, Péricles, Bell Marques, Luan Estilizado, Raí Saia Rodada, Zé Neto e Cristiano, Taty Girl, Fio Dental, Ana Lôbo, Maxylene Cruz e Dudu Moral.

A pesquisa mostra ainda que Penedo recebeu gente vinda de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Pará, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso e Espírito Santo; e vistantes de países como Senegal e Paraguai, além de grande representação dos estados vizinhos, Sergipe e Pernambuco.

“Nós fizemos um levantamento na característica geográfica, sociodemográfica, econômica e psicográfica. Na pesquisa, também, tivemos a oportunidade de saber o que os turistas e visitantes acharam dos equipamentos turísticos da cidade, para uma avaliação futura e melhoramento nas próximas demandas”, disse Karlinne Cordeiro, assessora Técnica de Turismo da SETUR.

Os entrevistados também aproveitaram para conhecer os principais pontos turísticos que funcionaram em horário estendido, das 8h às 17h. 90,6% avaliaram entre bom e excelente.

Outro dado relevante, é que no domingo (08), último dia de festa e, também, dia da famosa procissão terrestre e fluvial de Bom Jesus dos Navegantes, foram contabilizados mais de 60 veículos entre ônibus e vans, com romeiros de diversas regiões do país.

Todos os números citados influenciam positivamente na economia de Penedo, tendo em vista que, de acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (Sedecin), foram injetados, aproximadamente, R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Por Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo