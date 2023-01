Festival de Inverno Bahia confirma edição em 2023 e divulga datas

Foto: Fabrício Filmes/Divulgação

O Festival de Inverno Bahia (FIB) confirmou a edição 2023 do evento e divulgou as datas em que a festa irá acontecer na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta semana.

Com o tema “Sente o clima”, o evento terá três dias de realização, entre 25 e 27 de agosto. E a primeira atração já tem data marcada para ser divulgada. O anúncio está programado para a terça-feira (17).

Nesta edição, a campanha de apresentação do festival reforça valores já inerentes ao evento, a exemplo do clima inigualável de Conquista e das sensações que o festival desperta nas pessoas.

Em comunicado, a gerente executiva da Bahia Eventos, Gabriela Gaspari, destacou que este conceito vem para consolidar os pilares que o festival expressa para seu público, sobretudo para os Conquistenses.

“A cada ano vemos o quanto o FIB faz parte da história da cidade e de seus habitantes. O convite para sentir o clima é a certeza de que, em agosto, teremos três dias de união entre as pessoas de Conquista e turistas, em meio a um ambiente de leveza, diversão e muita energia”, afirma.

O conceito da campanha foi traduzido pela Gente Propaganda, que mais uma vez é a Agência oficial do FIB. Os sócios, Geo Filho e Lucas Caires, reuniram a essência do que é o festival, trazendo um olhar de fornecedores, mas também de quem vive o evento o ano inteiro, por serem de Conquista.

Confira o manifesto na íntegra

O coração sente a emoção

A barriga sente o frio

O lábio sente o beijo.

A pele sente o arrepio.

A mão sente o toque.

O ouvido sente o tom.

O abraço sente o encontro.

O corpo sente que é bom.

O olho sente o brilho.

A memória sente saudade.

A intuição sente o destino.

O peito sente vontade.

O palco sente a vibração.

A lagrima sente o rosto.

O pé sente o chão.

A língua sente o gosto.

O pulmão sente o ar.

A sílaba sente a rima.

A garganta sente a voz.

Você sente o clima.

Festival de Inverno Bahia

Sente o clima.

