Festival de Verão 2023 divulga mapa do evento; confira

Foto: Divulgação

O Festival de Verão 2023 divulgou o mapa do evento na noite de quarta-feira (18). Na imagem é possível ver onde ficarão posicionados a Pista, o Camarote, Roda Gigante, Banheiros, Bares e restaurantes, entre outros detalhes.

O evento será realizado nos dias 28 e 29 de janeiro, no Parque de Exposições, em Salvador. 32 atrações vão se apresentar em dois palcos principais não simultâneos. Os ingressos estão sendo vendidos no site do Sympla e custam a partir de R$ 80.

Foto: Divulgação

A grade da nova edição do Festival de Verão conta com artistas como Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Ludmilla, Carlinhos Brown, Gilberto Gil, Duda Beat, Olodum, Gloria Groove entre vários outros. O horário de cada uma apresentação ainda não foi divulgada pela produção do evento.

A abertura dos portões está prevista para a partir das 15h30. Já os shows devem começar a partir das 16h30. Veja abaixo a ordem de cada atração e em qual palco seu artista preferido vai se apresentar. Veja a ordem dos shows abaixo:

