Festival de Verão 2023 terá transmissão exclusiva do Multishow

Foto: Divulgação

O retorno do Festival de Verão Salvador ao Parque de Exposições terá transmissão exclusiva do canal Multishow.

O evento, que contará com dois dias de festa e grandes atrações como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gloria Groove, Ludmilla, Ney Matogrosso, Olodum, terá os shows transmitidos na íntegra pelo canal por assinatura da Globo.

Em um novo formato, a festa, que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro, tem como mote “Somos Mundo”, e irá celebrar conceitos de liberdade, inclusão, acolhimento, cultura baiana e diversidade, além de promover a junção inédita de artistas. Serão 16 shows por dia, divididos entre os palcos Cais e Ponte.

A transmissão será comandada por Guilherme Guedes, Kenya Sade e Dedé Teicher, que vão levar para o público de casa o gostinho de acompanhar de perto o festival.

As plataformas digitais do Multishow vão garantir a cobertura do que rola de mais quente nos bastidores do evento, enquanto as redes do Globoplay vão comentar os momentos mais especiais dos shows.

Para quem ainda não garantiu o ingresso para curtir a festa e aproveitar as 32 atrações vão se apresentar nos dois palcos principais não simultâneos, pode conseguir a entrada no site Sympla, custa a partir de R$ 80.

