Festival de Verão Salvador divulga orientações para o público

Foto: Divulgação

Faltam poucos dias para o início do Festival de Verão Salvador, que realiza a sua 22ª edição no Parque de Exposições, nos dias 28 e 29 de janeiro. O elenco de mais de 30 atrações de diversos gêneros musicais, se revezam nos dois palcos (Cais e Ponte), em um total de 17 shows, a partir das 16h (abertura dos portões, às 15h), no sábado e no domingo.

Além dos shows no palco principal, o evento apresenta ainda a Coke Studio Eletroarena, com um lineup formado por DJs locais (veja a lista de atrações ao fim do texto), um grande espaço da cerveja Devassa – em formato de geladeira, com 15m de altura –, que contará com uma série de surpresas, uma roda gigante e outras opções de entretenimento para os frequentadores.

O festival, organizado pela Bahia Eventos, empresa de entretenimento da Rede Bahia, traz como mote o conceito “Somos Mundo”, que pretende estimular os conceitos de liberdade, inclusão, acolhimento e diversidade.

“Estamos construindo uma edição inesquecível, que além de promover muito entretenimento ao público vai trazer um novo momento para o Festival de Verão, recolocando o evento como um dos principais do país”, afirma a head da Bahia Eventos, Gabriela Gaspari.

TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus

A Secretaria de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial para o evento. Com a abertura dos portões às 15h e encerramento às 2h30, a operação visa a garantir o atendimento para quem optar por utilizar o transporte público, especialmente na volta pra casa.

A operação de transporte ocorrerá normalmente durante o período de chegada para os shows. Para a saída, o horário de atendimento será ampliado, com ônibus saindo até as 3h30 das estações de transbordo em direção aos principais corredores da cidade.

A partir das 21h30, cerca de 30 veículos de frota reguladora serão disponibilizados para a operação, e serão distribuídos entre as estações Mussurunga, Pirajá e Terminal Acesso Norte. Além disso, o metrô tem a última saída da Estação Mussurunga prevista para as 2h30.

Os reguladores alocados na Estação Mussurunga darão atendimento às regiões de Cajazeiras, avenidas Aliomar Baleeiro, Luís Viana (Paralela), São Rafael, e também à orla. Já os veículos na Estação Pirajá passarão pela avenida Barros Reis, rua Cônego Pereira, avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), Valéria e Estrada de Campinas.

Os reguladores do terminal Acesso Norte darão atendimento à rua Silveira Martins, Estrada da Liberdade, Avenida San Martin e Caminho de Areia. Os ônibus da frota reguladora ficarão à disposição da equipe de fiscalização da Semob e serão utilizados de acordo com a demanda.

Agentes de trânsito e transporte estarão nas estações para orientar os usuários sobre a operação do Festival.

Metrô

A CCR Metrô Bahia e o Festival de Verão 2023 (FV23) prepararam uma programação especial para os clientes baianos que que forem usar o modal para chegarem ao Parque de Exposições.

As ações, que acontecem gratuitamente no Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, incluem apresentações artísticas, serviços de massoterapia e grafite ao vivo. Nos dias de festa (28 e 29) também será montada uma operação para atender aos clientes que forem de metrô para o festival, com a ampliação do horário de funcionamento até as 2h30.

Nos dias de evento, a CCR Metrô Bahia vai realizar uma estratégia especial de atendimento e operação visando a reforçar ainda mais a segurança e o conforto do público que vai assistir ao Festival de Verão. Para garantir a volta daqueles que forem ao evento, a estação de metrô Mussurunga, que fica próxima ao local dos shows, terá o horário de funcionamento para embarque estendido até as 2h30, enquanto as demais estações encerram as atividades no horário normal (0h), funcionando após este horário somente para desembarque de passageiros.

A concessionária também vai ampliar o quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs), reforçar a operação das bilheterias e aumentar a frota de trens, de acordo com a demanda.

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas está integrado com os ônibus urbanos e metropolitanos. Para evitar filas e garantir a integração tarifária, a dica é adquirir a passagem do metrô para ida e volta, com antecedência. Quem já tem o Cartão Integração do Metrô, pode antecipar a recarga por meio do Whatsapp, no número (71) 9688-0714, e pelos aplicativos Banco do Brasil (para correntista), PicPay e Recarga Pay, além da rede credenciada, formada por 2 mil pontos de vendas. Após a compra do crédito, a carga deverá ser efetivada no validador de consulta e carga presente em todas as estações, antes de se dirigir às catracas de acesso do metrô.

Também é possível fazer a recarga nas máquinas de autoatendimento disponíveis em todas as estações de metrô, podendo pagar com pix, cartão de débito e crédito das bandeiras Visa, Mastercard, Hipercard e Elo. O cartão avulso, que dá direito a uma única passagem, também pode ser comprado antecipadamente. Outra facilidade é a possibilidade de adquirir cartões pré-carregados nas máquinas vending machines instaladas nas estações.

O QUE PODE E NÃO PODE LEVAR AO FV23

Itens obrigatórios

· Ingresso do FV23 (físico ou digital)

· Documento oficial com foto

Itens permitidos

· Chapéu ou boné

· Capa de chuva

· Celular

· Bolsa/Mochila

· Óculos de sol

· Protetor solar e labial

· Canga

· Câmera portátil

· Álcool em gel

· Carregador de celular

Itens proibidos

· Alimentos e bebidas

· Copos, latas e garrafas

· Objetos cortantes pontiagudos

· Objetos de vidro

· Fogos de artifício

· Guarda-chuva

· Capacete

· Substâncias inflamáveis ou tóxicas

· Perfumes, cosméticos e desodorantes

· Correntes ou cinturões

· Bastão para tirar foto

· Bancos ou cadeiras

· Animais

· Cartazes feitos com papelão grosso ou fixados a madeiras

· Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

· Arma de fogo ou arma branca

· Bicicleta, skate ou qualquer tipo de veículo, motorizado ou não

PROGRAMAÇÃO DOS PALCOS PRINCIPAIS

ABERTURA DOS PORTÕES: 15h

Sábado – 28/01 – a partir das 16h (shows na ordem)

Quabales (show de abertura)

Filipe Ret convida Caio Luccas

Orochi convida Djonga

Criolo convida Ney Matogrosso

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àttooxxá

Momento Devassa

Ivete Sangalo convida Luedji Luna

Ferrugem convida Xande de Pilares

Domingo – 29/01

Quabales (show de abertura)

Xamã convida Gilsons

Saulo convida Marina Sena

Jão convida Pitty

Luisa Sonza convida Alcione

Bell Marques

Baiana System e Olodum

Léo Santana

Momento Devassa

Ludmilla convida Glória Groove

COKE STUDIO ELETROARENA

Sábado – 28/01

Malayka SN + Kay Okan

Larapio + Noize Men

Mirands + Freshprincedabahia

Rodrigo Bouzon + Kimehra

Domingo – 29/01

Belle + Nai Kiese

LA + Naylson Carvalho

Jerônimo Sodré + Ubuntu

Karmaleoa + Lucio K

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: 28 e 29 de janeiro de 2023

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1590 – Itapuã)

Vendas: Na plataforma Sympla ou nas Lojas South dos shoppings Salvador, Paralela, Lapa e Bahia

Leia mais sobre Festival de Verão no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.