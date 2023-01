Festival Êta cancela edição com É O Tchan e anuncia ensaio com Parangolé

Foto: Reprodução/Instagram e Bruno Ricci/divulgação

O Festival Êta emitiu um comunicado nesta segunda-feira (16), onde cancela as edições da festa com o grupo É O Tchan e anuncia ensaio da banda Parangolé.

Segundo a nota, por motivações de “logística e incompatibilidade de agenda”, as apresentações que aconteceriam nos dias 18 e 25 de janeiro com o É O Tchan foram canceladas.

A próxima edição será o “Festival Êta – Ensaio do Parango”, com a banda liderada por Tony Salles, no dia 5 de fevereiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Além do show da banda Parangolé, o Festival vai contar com apresentações do grupo Di Propósito, além da Turma do Pagode.

