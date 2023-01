Festival Internacional de Flamenco é realizado em Salvador

Foto: Divulgação

O Instituto Cervantes Salvador promove, neste sábado (14), o Festival Internacional de Flamenco e Cultura Latina. O evento, que tem entrada gratuita, acontece na Ladeira da Barra.

A programação começa, a partir das 19h, com a dupla espanhola formada pela cantora Mari Gómez e pelo violonista Enrique Duran, que fazem uma apresentação especial pela primeira vez no Brasil. O show conta com a participação da cantora baiana Sandra Simões. Com um repertório eclético, apresentarão músicas do folclore espanhol, do flamenco, da copla, do jazz, além do bolero e da bossa.

Festival Internacional de Flamenco e Cultura Latina

Quando? Sábado 14/01, às 19h

Onde? Instituto Cervantes Salvador – Av. Sete de Setembro, Ladeira da Barra, 2792

Atrações? Cantora Mari Gómez e o violonista Enrique Duran, com participação de Sandra Simões

Quanto? Entrada gratuita

