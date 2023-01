Festival ocupa o Parque da Cidade com atrações gratuitas; confira

Foto: Divulgação

O Festival do Parque está a todo vapor e chega nos dias 14 e 15 de janeiro, em seu segundo final de semana. O evento, que é gratuito, é um esquente para o Carnaval de Salvador e segue até o fim do mês.

No sábado, a programação começa às 09h com a Feira Viver Sustentável, Feira Vegana e Food Park no Espaço Economia Criativa. Às 10h, crianças e adultos vão curtir a contação de histórias no Gramadão, com o grupo Casinha de Brinquedos. Às 11h um grupo percussivo se apresenta no local.

Já no Domingo (15), os portões abrem às 9h também com as feiras no Espaço Economia Criativa e a animação de Tio Paulinho. No anfiteatro, o primeiro show da manhã será do trio Autorais, formado por Jorge Zárath, Tonho Matéria e Tenison Delrey.

Durante o show, o trio revela histórias engraçadas e curiosas por trás de grandes composições, que embalam o Carnaval da Bahia. A seguir, a banda Filhos de Jorge assume o palco do Parque da Cidade.

O projeto tem patrocínio da Claro e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e apoio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência e da Cerveja Devassa. Confira a programação completa e mais informações neste link.

