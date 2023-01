Fevereiro confirma MAGNÍFICA NOTÍCIA para os trabalhadores brasileiros

As datas do pagamento do PIS (Programa de Integração Social) em 2023 já foram divulgadas em dezembro de 2022. No entanto, agora a expectativa entre os beneficiários está relacionada à antecipação do pagamento para janeiro de 2023.

Este ano, o PIS será pago segundo o ano-base 2021. Ou seja, todas as pessoas que trabalharam de carteira assinada por pelo menos 30 dias poderão sacar o benefício.

Normalmente, o pagamento era realizado com base no ano anterior. Porém, a pandemia do Covid-19 fez com que os pagamentos atrasassem por um ano. Dessa forma, se você trabalhou em 2021, confira todas as informações sobre o pagamento do seu benefício deste ano!

O pagamento do PIS 2023 vai ser antecipado?

Nos anos anteriores, o pagamento do PIS foi adiantado pelo governo, a fim de injetar recursos na economia para a população que vinha sofrendo os impactos econômicos do isolamento social.

No entanto, apesar da expectativa de antecipação, não houve qualquer pronunciamento do governo ou da Caixa Econômica Federal sobre a possibilidade de pagar de forma antecipada. Sendo assim, o calendário divulgado no último mês segue sendo o oficial para todos os beneficiários.

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos do PIS é definido de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários. Sendo assim, define os dias da disponibilização dos recursos para os trabalhadores brasileiros.

A seguir, confira o calendário de pagamentos completo de 2023:

Nascidos em Janeiro: 15/02/2023

Nascidos em Fevereiro: 15/02/2023

Nascidos em Março: 15/03/2023

Nascidos em Abril: 15/03/2023

Nascidos em Maio: 17/04/2023

Nascidos em Junho: 17/04/2023

Nascidos em Julho: 15/05/2023

Nascidos em Agosto: 15/06/2023

Nascidos em Setembro: 15/07/2023

Nascidos em Outubro: 15/07/2023

Nascidos em Novembro: 17/07/2023

Nascidos em Dezembro: 17/07/2023

Qual é o valor do benefício?

O trabalhador poderá receber até um salário mínimo do PIS 2023. Mas, para isso, precisa ter trabalhado por 12 meses no ano-base, ou seja, em 2021.

Porém, se você trabalhou por, pelo menos, 30 dias, poderá receber o valor proporcional aos meses trabalhados. A base de cálculo será o salário mínimo atualizado de 2023, que teve reajuste para R$ 1.302.

A seguir, confira a tabela com os valores de pagamento de acordo com a quantidade de meses trabalhados:

1 mês: R$ 108,50;

2 meses: R$ 217,00;

3 meses: R$ 325,50;

4 meses: R$ 434,00;

5 meses: R$ 542,50;

6 meses: R$ 651,00;

7 meses: R$ 759,50;

8 meses: R$ 868,00;

9 meses: R$ 976,50;

10 meses: R$ 1.085,00;

11 meses: R$ 1.193,50;

12 meses: R$ 1.302.

Quem tem direito ao PIS?

O PIS é um direito de todo trabalhador brasileiro que trabalha de carteira assinada em uma empresa privada. No entanto, ainda assim, é necessário cumprir algumas regras do programa para receber o benefício.

Em 2023 serão realizados os pagamentos do ano-base 2021. Sendo assim, para ter direito a receber, você deve ter trabalhado por, pelo menos, 30 dias em um emprego formal no ano de 2021.

A seguir, confira todas as regras do programa:

Ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

Receber até dois salários mínimos mensais;

Estar cadastrado no PIS há, pelo menos, 5 anos;

O empregador precisa ter declarado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Além disso, vale ressaltar que os trabalhadores domésticos, trabalhadores rurais ou urbanos contratados por pessoa física e os empregados por pessoa física que se equipare a pessoa jurídica, não têm direito ao benefício.

Como sacar o PIS?

Se você cumpre todos os requisitos do programa, poderá receber até um salário mínimo em 2023, seguindo o calendário de pagamentos.

A Caixa Econômica Federal é o banco responsável por realizar o pagamento do PIS. Assim, oferece uma série de canais de atendimento para que o trabalhador consiga sacar o seu benefício. Confira as opções disponíveis:

Casas Lotéricas;

Correspondentes CAIXA Aqui;

Agência da CAIXA;

Caixas eletrônicos.

Para realizar o saque nos Correspondentes Caixa Aqui você irá precisar utilizar o seu Cartão Social e a senha. Além disso, para saque nas agências da Caixa, será preciso a apresentação do número do PIS e um documento de identificação com foto.