Foto: Andréa Silva / TV Bahia

A Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, em Salvador, amanheceu lotada hoje, primeira sexta-feira do ano – chamada “Sexta-Feira da Proteção”. Desde as primeiras horas do dia, a região vem recebendo um grande número de pessoas, que acompanham as missas para renovação da fé e dos desejos para 2023.

Como é tradição, urnas foram instaladas no interior do templo religioso para que os fiéis escrevam e depositem seus pedidos para este ano que começa. Os papéis serão incinerados, mediante oração, após a celebração eucarística das 17h, que será realizada em 13 de janeiro.

Confira os horários das missas hoje:

5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h e 17h.

Confira movimentação no local:

Foto: Reprodução / TV Bahia Foto: Reprodução / TV Bahia Foto: Andréa Silva / TV Bahia Foto: Andréa Silva / TV Bahia

Fiéis e devotos lotam Igreja do Bonfim na ‘Sexta-feira da Proteção’ Crédito: Andréa Silva / TV Bahia pic.twitter.com/MqzFMABOb3 — iBahia (@iBahia) January 6, 2023

