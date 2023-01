Fiéis se reúnem para homenagear Senhor do Bonfim

Foto: Itana Alencar / g1 Bahia

A espera foi grande, mas Lavagem do Bonfim está de volta. A pandemia do coronavírus fez que os devotos do Senhor do Bonfim se afastassem da Colina Sagrada e do tradicional percusso de 8km na segunda quinta-feira do ano para homenagear o Santo. Em 2023, eles estão de volta e falam sobre a emoção de retornar ao ritual, que reúne tradição, fé e sincretismo.

O iBahia acompanha o cortejo e conversou com fiéis que estão desde o início da manhã desta quinta-feira (12) na região do Comércio, em Salvador, para seguir até a Basílica do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa. Confira o que os devotos falaram sobre a Lavagem:

Foto: Reprodução/ iBahia

“É um sentimento de gratidão, reconhecimento e de fé, porque após 2 anos de pandemia hoje voltar a poder fazer a caminhada da fé, do amor, do Senhor do Bonfim é muito gratificante”, resumiu Yillen.

“Gratidão e fé, e agradecimento, de termos enfrentado tudo isso e estarmos aqui”, concordou Elielda.

Foto: Lucas Mascarenhas / iBahia

“31 anos que venho a pé e descalço, pagando a minha promessa depois que eu sofri um acidente e tive a minha cura, graças a Deus. Só gratidão, agradecer a todos por essa graça alcançada. Eu participei sozinho nos últimos dois anos. O que a gente tem que pedir que essa doença vá para longe. Precisamos de menos dedos apontados, mais abraços, mais amor, mais união. A paz tem que vim da gente, para destribuirmos para o outro”.

Foto: Mayra Lopes / iBahia

O professor de 38 anos é de Itarantim, no interior da Bahia, mas mora em Mato Gosso. Para ele, o momento é de celebrar.

“De muita alegria, emoção, principalmente por causa da pandemia. É um momento de vitória, de alegria, de renovação política. Momento de agradecer e pedir para que os próximos quatro anos sejam de vitória, amor, paz e democracia principalmente”.

Foto: Mayra Lopes / iBahia

Trajado com uma túnica com a estampa da bandeira do Bahia, a bandeira do Brasil como um véu e uma espécie de “chifre” tricolor, Paulo Sérgio dos Santos contou que estava de “Sheik do Bahia” – uma analogia à venda do clube ao Grupo City, que é dos Emirados Árabes.

Sobre a presença na festa, Paulo afirmou estar lá para agradecer, após dois anos de pandemia. “A gente ficou muito triste [dois anos sem Lavagem]. Não só pela festa, mas pela Covid-19, muita gente morrendo, muita coisa ruim. Estamos aqui para agradecer, que dê tudo certo, que essa Covid vá para outro mundo”, disse.

Foto: Reprodução/ iBahia

Dos 75 anos de vida, a fiel Railda Gomes conta de cabeça 50 anos de tradição acompanhando a Lavagem do Bonfim. Ao iBahia, a baiana, natural de Alagoinhas, reforçou a importância de praticar a fé.

“Tenho 50 anos de Lavagem do Bonfim. Desde que eu casei, sai de Alagoinhas, vim morar em Salvador, eu frequento sempre a Lavagem do Bonfim para agradecer a Deus por tudo. A essa altura da minha vida, eu não tenho nada para pedir a Deus, só agradecer pela intercessão de Senhor do Bonfim, Nossa Senhora da Conceição da Praia, agradecimento e fé”.

