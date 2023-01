Filha caçula de Pelé emociona seguidores com declaração para pai

Foto: Reprodução/ Instagram

Celeste Nascimento, filha caçula de Pelé, compartilhou nas redes sociais um relato sobre a saudade do pai, pouco menos de um mês após a morte do eterno Rei.

Em uma foto de mãos dadas com Pelé, Celeste relembrou alguns momentos que viveu ao lado do ex-jogador de futebol. “Quero sentir teu cheirinho, ouvir você dizer ‘pretinha’, segurar a tua mão, olhar bem nesses teus olhos e dizer o quanto te amo só mais uma vez, e implorar para você ficar ou para me levar contigo porque a vida não faz sentido sem você. Eu não faço sentido sem você”, escreveu.

Foto: Reprodução/ Instagram

Celeste também homenageou o pai com uma tatuagem no braço. A caçula escolheu reproduziu a frase escrita para ela em uma camisa da Seleção Brasileira: “Para Celeste, com amor, do seu Papi”. A tatuagem contou ainda com três corações, uma referência a cidade natal do jogador, em Minas Gerais.

Na última semana, Kely Nascimento divulgou registros inéditos dos últimos dias de vida do craque. Cercado por familiares, Pelé esteve ao lado dos filhos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A filha do jogador agradeceu ao hospital e profissionais que trabalham nele pelo acolhimento aos familiares e pelos cuidados com o Rei em seus últimos dias de vida.

“Eu moro em New York, onde tudo de melhor do mundo está disponível, mas eu tenho certeza que não existe um outro hospital onde nós todos: filhos, filhas, netas, netos, esposa, enfim, uma GRANDE família, teríamos sido tão carinhosamente acolhidos e protegidos, por tanto tempo e com tanta consideração”, escreveu.

