Filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre é vítima de abuso sexual

Foto: Reprodução/ Instagram

A dançarina Adriana Bombom usou as redes sociais para fazer uma denúncia grave envolvendo a filha, Olivia, de 20 anos.

Em um desabafo, a ex-mulher de Dudu Nobre revelou que a herdeira foi vítima de abuso sexual em uma festa no último domingo (8), no Rio de Janeiro. O caso foi exposto publicamente pela artista após a história vazar na mídia.

De acordo com a ex-A Fazenda, a filha estava em um restaurante na comemoração do aniversário dela, quando foi convidada por alguns amigos para uma festa em uma casa no Recreio dos Bandeirantes. No local, a jovem foi abusada sexualmente.

“Oi amados, é com muita dor no coração e muita indignação que venho aqui comunicar a vocês que após as comemorações de meu aniversário num restaurante, na virada de sábado para domingo último, a minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada por alguns amigos dela para ir a uma festa em uma casa no Recreio dos Bandeirantes/JR. Na ocasião ela foi vítima de um abuso sexual grave”, relatou.

Segundo Bombom, o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. “A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento”, pediu.

A artista ainda agradeceu o acolhimento dos internautas e amigos com a filha, que passa por um momento delicado. “Agradeço a todos os que tem me procurado e enviado mensagens de afeto e consideração!”.

O cantor Dudu Nobre trancou as redes sociais e na única declaração dada após o caso se tornar público, foi ao jornal ‘Extra’ pedindo respeito e privacidade.

De acordo com a publicação, a filha de Dudu Nobre e Adriana ainda teria ido ao IML (Instituto Médico Legal) fazer exame de corpo de delito na segunda-feira (9). Segundo o jornal, nos depoimentos, Lily contou que acredita que alguém colocou alguma substância em sua bebida, pois só lembrava de flashes do que aconteceu.

