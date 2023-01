Filha de Carlinhos Brown esbanja beleza em praia: ‘Uma escultura’

Foto: Reprodução/Instagram

Curtindo uma pausa entre as gravações da novela “Travessia”, Clara Buarque, filha de Carlinhos Brown, ostentou beleza durante um passeio na praia.

A musa, neta de Chico Buarque, compartilhou cliques de tirar o fôlego, no perfil do Instagram na terça-feira (17). “Mergulho do fim de tarde”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários não faltaram elogios para a musa. “Você é uma escultura”, escreveu um seguidor. “Você é a mistura mais linda do seu pai e da sua mãe”, disse outra conta.

“Só ela pra me fazer ver novela”, disse mais uma. “É beleza que não acaba mais”, elogiou outro perfil. “Não tem como existir uma pessoa mais bonita que essa menina”, disse outro.

Veja as fotos:

