Filha de Pelé mostra registros inéditos dos últimos dias do craque

O Rei Pelé ressurgiu em registros inéditos de momentos especiais vividos pela família do craque nos últimos dias de vida do ex-jogador, em dezembro de 2022.

Kely Nascimento, uma das filhas do jogador, compartilhou com seguidores e fãs de Pelé, fotos de quando o ícone do futebol brasileiro estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Nas imagens, Pelé aparece rodeado de amor na companhia de outros filhos, entre eles Flávia Arantes, Celeste, Joshua e Edinho, e a enteada, Gemima.

Em um longo texto, Kely agradeceu ao Hospital Albert Einstein pelo acolhimento aos familiares de Pelé e pelos cuidados com o Rei em seus últimos dias de vida.

“Eu moro em New York, onde tudo de melhor do mundo está disponível, mas eu tenho certeza que não existe um outro hospital onde nós todos: filhos, filhas, netas, netos, esposa, enfim, uma GRANDE família, teríamos sido tão carinhosamente acolhidos e protegidos, por tanto tempo e com tanta consideração”, escreveu.

A filha do craque ainda relembrou o momento exato da morte de Pelé, e o apoio que teve do corpo médico do hospital e dos funcionários, que respeitaram o momento.

“E, no momento em que aconteceu aquilo que nenhum de nós realmente acreditávamos que ia acontecer, naquela hora em que a profunda tristeza se misturava com o desespero de chegar aos familiares mais próximos antes das notícias, e a ansiedade sobre o que nos esperava nos próximos momentos, entre drones e helicópteros e celulares que pareciam estar vivos e gritando, vocês todos das demais equipes assumiram uma posição de protetores, não só de nós e do Pelé, mas também da integridade espiritual e corporal do Edson. Eu gostaria de postar fotos de todos vocês e de agradecer uma por uma e um por um e, infelizmente, não é possível.”

O corpo de Pelé foi enterrado no dia 2 de janeiro, um pedido feito pelo próprio jogador, após um longo velório na Vila Belmiro, estádio do Santos.

