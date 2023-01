Filha de Scooby e Cíntia Dicker passa por novo procedimento

Foto: Reprodução/ Instagram

A filha do casal Pedro Scooby e Cíntia Dicker, recém nascida, precisou passar por um procedimento de emergência em um hospital do Rio de Janeiro, após uma piora no quadro de saúde.

Nas redes sociais, Scooby, que já havia relatado ter ganhado um terço de uma senhora na porta do hospital, se mostrou positivo quanto a recuperação da pequena, que nasceu no dia 27 de dezembro.

“Muito obrigada por todas as orações. Aurora passou por um procedimento hoje, mas agora está bem, se Deus quiser em breve vamos para casa”, escreveu no Instagram.

O surfista e a modelo não são claros quanto ao problema de saúde da bebê. Cintia recebeu alta médica poucos dias antes do ano novo e passou a virada do ano na companhia de Scooby e amigos em uma festa.

Além deste procedimento, a bebê já passou por uma cirurgia. “Hoje está sendo um dia difícil para a Aurora. A moça daqui da porta falou ‘vou te dar esse tercinho benzido para dar sorte para ela’. E é isso, muita oração, Deus está no comando e vai dar tudo certo!”.

