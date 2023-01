Filha de Xuxa sonha com segunda gravidez de gêmeos: ‘Acabada’

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Isabella Scherer, filha do ex-nadador Xuxa, acordou assustada nesta terça-feira (3) por conta de um sonho incomum.

A vencedora do “MasterChef Brasil” revelou ter sonhado que estava novamente grávida de gêmeos. Vale lembrar que ela já é mãe de Mel e Bento, de 4 meses, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans.

Por meio dos stories do Instagram, Isa Scherer revelou ter dormido mal e contou o sonho para os seguidores.

“Dormi até agora, mas estou acabada. Muito muito muito sono. Levantei cinco e pouco, mas voltei a dormir e acordei muito acabada”, iniciou.

A loira ainda mostrou preocupação ao falar sobre o sonho. “E eu sonhei que estava grávida de gêmeos. De novo. O sonho era uma segunda gravidez de gêmeos”, finalizou.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.