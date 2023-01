Filho de Antonio Fagundes confirma namoro com colega de novela

Foto: Reprodução / Redes sociais

Bruno Fagundes está fora do time dos solteiros. O filho de Antonio Fagundes da atriz Mara Carvalho assumiu nesta terça-feira (3) o namoro com o ator Igor Fernandez. Os dois são integrantes da novela das sete “Cara e Coragem”.

Segundo uma nota enviada pela assessoria do ator, Bruno Fagundes está feliz e aproveitando o novo momento. “Bruno afirma que está muito feliz neste momento da vida e da carreira dela e celebra esta nova fase de sua vida particular”, disse o comunicado enviado ao jornal EXTRA.

Vale destacar que esse é o primeiro relacionamento público do ator. Eles estão juntos desde o primeiro semestre do ano passado. Igor, no entanto, já namorou o estudante Gabriel Soares em 2019, época em que estreou na TV em “Bom Sucesso” e já falou abertamente sobre sua sexualidade.

