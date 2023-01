Filhos de Jorge puxará bloco no circuito Barra-Ondina

Foto: Divulgação

O Carnaval de 2023 promete ser ainda mais especial para a banda Filhos de Jorge. Isso porquê o grupo irá puxar pela primeira vez com a formação atual, Arthur Ramos, Dan Vasco e Papito, um bloco na folia baiana no circuito Dodô (Barra-Ondina).

A banda desfila no sábado (18), puxando o Bloco Fissura, que recebe o nome de ‘Fissura After’ neste dia, e divide o circuito com a banda DH8. A novidade foi revelada em primeira mão neste sábado (21) ao iBahia.

Antes do Bloco Fissura, a Filhos de Jorge já tinha levado o ‘ballansu’ para a avenida em outras formações. A banda puxou o Bloco Ibéji em 2020 no Campo Grande. Na época Marta Lan, que deixou a banda em 2022, ainda fazia parte do grupo.

O abadá para desfilar com a banda Filhos de Jorge e DH8 no Bloco Fissura já estão à venda no site Central do Carnaval. O dia está custando R$ 250. Para quem quiser desfilar os dois dias de Bloco Fissura no circuito Dodô, o valor cheio custa R$ 577,77.

Para o verão, a banda investe com tudo na canção ‘Venha’, uma composição de Arthur Ramos, Noug, Papito Gomes, Sammuel e Xaand, faixa que teve apelo forte do público para se tornar a música de trabalho da banda na temporada.

Em tempo, neste sábado (21), o grupo realizada a primeira edição do ‘Som de Jorge’, ensaio de verão da Filhos de Jorge, que acontecerá no Santo Antônio Além do Carmo e de casa cheia, com sold out nos ingressos.

