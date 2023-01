Fim de Semana começa com BRLHANTE NOTÍCIA para quem tem carteira assinada

O calendário de pagamento do abono salarial PIS/PASEP ano-base 2021 já está disponível para consultas. Como é perceptível, o repasse do benefício está atrasado em função da pandemia da Covid-19.

Segundo as informações, os repasses serão iniciados no mês de fevereiro tanto para quem recebe o PIS (voltado aos trabalhadores da iniciativa privada), quanto para quem tem direito ao PASEP (destinado aos servidores públicos).

Os beneficiários poderão receber uma parcela de até R$ 1.320. De acordo como o Codefat, cerca de R$ 24,4 bilhões serão gastos com o pagamento do abono salarial em 2023, para um total de 23,6 milhões de trabalhadores em todo o país.

Quem recebe o PIS/PASEP?

Para receber o abono salarial do PIS/PASEP a partir de fevereiro, o trabalhador precisa se enquadrar em alguns critérios. São eles:

Estar inscrito no sistema PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter exercido atividade de trabalho formal (carteira assinada) por pelo menos 30 dias em 2021;

Ter recebido salário mensal de dois salários mínimos ou menos em 2021;

Ter os seus dados enviados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou e-Social pela empresa contratante.

Qual o valor do PIS/PASEP?

O valor da parcela do PIS/PASEP depende do tempo trabalhado com a carteira assinada no ano de apuração. Desse modo, quanto mais tempo trabalhado dentre os 12 meses, maior será o valor do benefício. Confira as proporções:

1 mês de serviço: direito ao valor de R$ 110;

2 meses de serviço: direito ao valor de R$ 220;

3 meses de serviço: direito ao valor de R$ 330;

4 meses de serviço: direito ao valor de R$ 440;

5 meses de serviço: direito ao valor de R$ 550;

6 meses de serviço: direito ao valor de R$ 660;

7 meses de serviço: direito ao valor de R$ 770;

8 meses de serviço: direito ao valor de R$ 880;

9 meses de serviço: direito ao valor de R$ 990;

10 meses de serviço: direito ao valor de R$ 1.100;

11 meses de serviço: direito ao valor de R$ 1.210;

12 meses de serviço: direito ao valor de R$ 1.320.

Calendário de pagamento do PIS/PASEP

Funcionários de empresas privadas (PIS):

Nascidos em janeiro: recebem em 15 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: recebem em 15 de fevereiro;

Nascidos em março: recebem em 15 de março;

Nascidos em abril: recebem em 15 de março;

Nascidos em maio: recebem em 17 de abril;

Nascidos em junho: recebem em 17 de abril;

Nascidos em julho: recebem em 15 de maio;

Nascidos em agosto: recebem em 15 de maio;

Nascidos em setembro: recebem em 15 de junho;

Nascidos em outubro: recebem em 15 de junho;

Nascidos em novembro: recebem em 17 de julho;

Nascidos em dezembro: recebem em 17 de julho.

Servidores públicos (Pasep):

Inscrição com número final 0: recebem em 15 de fevereiro;

Inscrição com número final 1: recebem em 15 de março;

Inscrição com número final 2: recebem em 17 de abril;

Inscrição com número final 3: recebem em 17 de abril;

Inscrição com número final 4: recebem em 15 de maio;

Inscrição com número final 5: recebem em 15 de maio;

Inscrição com número fina 6: recebem em 15 de junho;

Inscrição com número final 7: recebem em 15 de junho;

Inscrição com número final 8: recebem em 17 de julho;

Inscrição com número final 9: recebem em 17 de julho.

Como consultar o PIS/PASEP?

Por fim, aqueles que quiserem consultar ou solicitar os valores podem utilizar os seguintes canais:

No caso do PIS:

Site da Caixa Econômica;

Carteira de Trabalho Digital;

Caixa Trabalhador;

Caixa Tem.

No caso do PASEP:

Site do Banco do Brasil;

Nos telefones de atendimento: 4004 0001 ou 0800 729 0001