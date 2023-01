Fim do saque-aniversário do FGTS? Trabalhadores sacam valores

Contudo, o ministro voltou atrás em suas palavras após a repercussão negativa da entrevista. Na verdade, muita gente concordou com Marinho, citando exemplos próprios ou de familiares e conhecidos que ficaram desesperadas ao perceberem que não tinham muito dinheiro em suas contas devido aos saques anuais.

Por outro lado, muitos brasileiros criticaram as declarações e encheram as redes sociais com críticas ao fim do saque-aniversário do FGTS. Isso fez o ministro mudar completamente o tom, afirmando que o governo Lula apenas deseja cuidar da população.

“A nossa preocupação é com a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras em caso de demissão e com a preservação da sua poupança”, afirmou Marinho.

Saque-aniversário pode chegar ao fim

Nesta semana, Luiz Marinho, em entrevista ao jornal GloboNews, afirmou que irá sugerir a extinção do saque-aniversário do FGTS a partir de março. Em síntese, está marcada para o dia 21 de março a primeira reunião com o Conselho Curador do FGTS.

A saber, isso pode se confirmar, e os trabalhadores que têm direito à modalidade estão correndo para sacar seu dinheiro antes que seja tarde. Aliás, a integrante do grupo técnico do Conselho Curador do FGTS, Henriqueta Arantes, afirmou que o encerramento da modalidade será positivo para os trabalhadores com menor renda.

“Mais do que ajudar, para o trabalhador de menor renda, prejudica. Ele costuma sacar várias parcelas, seja para resolver um problema individual ou pagar uma dívida, e ao ser demitido, não tem como sacar o FGTS, não consegue usar o dinheiro para financiar um imóvel porque o dinheiro foi usado de caução para pagamento de dívida”, explicou.

No entanto, o fim do saque-aniversário não será bom para a economia brasileira. De acordo com Gabriel Quintanilha, professor convidado da FGV Direito Rio, o momento em que o país se encontra talvez não seja o mais indicado para que o governo encerre esse tipo de saque.

“O FGTS é uma fonte de recursos relevante para o trabalhador para que possa quitar contas. Será que esse seria o momento para o cancelamento? O que não pode é enxugar possibilidade de acesso a uma fonte como o FGTS em momento de projeções de crescimento tímido do PIB e de economia desaquecida”, disse Quintanilha.

Entenda o saque-aniversário do FGTS

Em síntese, o saque-aniversário é caracterizado pelo pagamento anual do FGTS aos trabalhadores. Isso acontece no mês do aniversário da pessoa, mas o valor sacado é apenas uma parte do saldo disponível no fundo FGTS. Aliás, os trabalhadores precisam aderir ao saque-aniversário, não sendo uma modalidade imposta a ninguém.

Antigamente, havia apenas osaque-rescisão, cujo pagamento do FGTS acontecia quando o trabalhador era demitido sem justa causa. Nesse caso, o profissional tinha direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória, quando devida.

No caso do saque-aniversário,o saque integral do valor disponível no FGTS não é permitido. A saber, há percentuais de saque em cada faixa de valor disponível. Veja abaixo quais são:

Até R$ 500: 50%

50% De R$ 500,01 até R$ 1 mil: 40% (+R$ 50)

40% (+R$ 50) De 1.000,01 até 5 mil: 30% (+R$ 150)

30% (+R$ 150) De 5.000,01 até 10 mil: 20% (+R$ 650)

20% (+R$ 650) De 10.000,01 até 15 mil: 15% (+R$ 1.150)

15% (+R$ 1.150) De 15.000,01 até 20 mil: 10% (+R$ 1.900)

10% (+R$ 1.900) Acima de 20 mil:5% (+R$ 2.900)

Com exceção da primeira faixa, que possui o maior percentual, as demais faixas incluem uma parcela adicional em reais. Por exemplo, uma pessoa que tem R$ 1 mil na sua conta do FGTS receberá 40% desse valor (R$ 400) acrescido de R$ 50, que é uma parcela adicional fixa para essa faixa de valor.

Nas faixas seguintes, as parcelas adicionais possuem valores ainda maiores, chegando a quase R$ 3 mil na última faixa. Assim, uma pessoa que possui mais de R$ 20 mil poderá sacar R$ 2,9 mil, acrescido de 5% do saldo que tiver na conta, com um valor limite de R$ 3,9 mil.