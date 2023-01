Final de semana será de céu claro a nublado em Salvador

Foto: Igor Santos/Secom

É verão em Salvador e a previsão do tempo para este final de semana indica céu claro a nublado, com chance de chuvas isoladas a capital baiana, segundo boletim meteorológico da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

A previsão para essa sexta-feira (6), é de céu claro a parcialmente nublado com chances de 30% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Não há risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

Já para o sábado, é esperado céu parcialmente nublado com chances de até 30% de chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia dia. Também não há risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

Por fim, para quem deseja curtir uma praia no domingo (8), o céu deve permanecer parcialmente nublado, dessa vez com até 40% de chance de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Não há risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

A temperatura esperada no sábado e no domingo é 25°C para a mínima e 30°C a máxima.

Bahia

Na Bahia, onde chove em alguns municípios, a partir de sábado ocorrerá uma redução gradual em frequência e intensidade de ocorrências de chuvas no setor centro-oeste do estado, segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

No entanto, para os municípios que fazem fronteira com o estado de Minas Gerais, ainda são esperados volumes expressivos de chuva. Já na porção litorânea da Bahia, o dia apresentará variação de nebulosidade com possibilidade de chuvas de curta duração, sobretudo, na região Sul. Tempo firme apenas no Nordeste e Norte da Bahia.

No domingo, a condição de redução no volume e intensidade das chuvas continuará em toda a Bahia. . Ainda assim, eventos de chuvas de forte intensidade poderão ser observados na divisa com o estado de Minas Gerais.

Na Chapada Diamantina, Sudoeste, Recôncavo e Sul, a previsão é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas fracas a qualquer hora do dia. Já no Norte e Nordeste baiano o tempo seguirá com céu claro ao longo do período.

