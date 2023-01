Final feliz? Saiba o final de Clarice em ‘Cara e Coragem’

Foto: Reprodução/TV Globo

Clarice (Taís Araújo), sofrerá uma reviravolta impressionante no fim da atual novela das sete, ‘Cara e Coragem’. No entanto, a empresária também terá direito a felicidade no último capítulo do folhetim escrito por Claudia Souto.

Ela se casará com Ítalo (Paulo Lessa). Vale relembrar que a personagem vivido pela esposa de Lázaro Ramos sofreu um atentado que a deixou em coma durante boa parte da trama.

Veja abaixo o resumo do que vai acontecer em ‘Cara e Coragem na próxima segunda-feira (9)

Rebeca fica animada para conhecer sua mãe biológica, e Fernanda a apoia. Regina discute com Dagmar. Alfredo passa mal, e Olívia o leva para o hospital. Duarte se veste como Bob, para ajudar Olívia na Companhia de Dança. Renan convida Lucas para trabalhar com ele. As mulheres têm uma ideia para punir Renan. Kaká ajuda Dagmar a encontrar o laboratório para ela conseguir o resultado do exame de DNA.

Ítalo pede que Pat esteja presente no encontro que Rômulo terá com Alexei. Olívia teme pela saúde de Alfredo. Ítalo entrega a Pat um equipamento para poder monitorá-la durante a reunião com Rômulo e Alexei. Hugo recebe um convite para um novo trabalho e sai para comemorar com Enzo, Andréa e Duarte. Ítalo fala para Moa onde Pat está, e os dois se enfrentam. Pat deixa cair o colar e Ítalo perde o monitoramento de Pat.

