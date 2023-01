Fitinhas do Senhor do Bonfim e pedidos dos fiés são incineradas

Foto: Divulgação

As fitinhas do Senhor do Bonfim e os pedidos dos fiés colocados no gradil da Basílica foram incinerados nesta sexta-feira (13), no tradicional ritual após a lavagem. A cerimônia foi presidida por Padre Edson, o reitor do local.

No ritual, a fumaça feita pela queima das fitinhas representa a oferta dos fiéis para o Senhor do Bonfim. A incineração das fitinhas abre espaço para que novos pedidos sejam colocados no gradil.

A missa celebrada às 19h por Dom Walter Magno de Carvalho, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, com participação dos fiéis do Santuário de Santa Dulce dos Pobres, encerrou o dia de comemorações.

As celebrações para o Senhor do Bonfim seguem até domingo (15). No total são 10 dias de festas. Confira a programação:

Sábado (14)

19h: Nona noite da novena – Presença de Padre Gilson Magno dos Santos, Capelão da Capela de Nossa Senhora da Vitória – Canela

Domingo (15)

5h: Alvorada

5h, 6h, 7h30, 9h e 15h: Santa Missa

10h30: Santa Missa Solene presidida por Dom Sérgio da Rocha, Cardeal Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

No final da Celebração Eucarística, Dom Sérgio dará a Benção Apostólica com Indulgência Plenária.

16h: Procissão dos Três Pedidos

Local de saída: Igreja Nossa Senhora dos Mares (Largo dos Mares) chegando na Colina Sagrada, os fiéis serão convidados a dar três voltas em torno da Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim, fazendo três pedidos. O momento será finalizado com a benção do Santíssimo Sacramento e queima de fogos de artifício.

