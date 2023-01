Flora Gil atualiza estado de saúde de Preta Gil após internação: ‘Está bem’

Foto: Reprodução/Instagram

Após dar um susto nos fãs por conta de uma internação às pressas, Preta Gil passa bem e está apenas fazendo exames no hospital.

A informação foi dada por Flora Gil, madrasta da cantora, que falou com a Folha de S. Paulo sobre o estado de saúde de Preta Gil após a repercussão.

Segundo informações de Fábia Oliveira, do Em Off, a artista teria chegado desmaiada em uma clínica do Rio de Janeiro, o que foi rebatido pela esposa de Gilberto Gil.

“Só se for: ‘ah, estou desmaiando de dor’. Estou desmaiando de dor é uma coisa, desmaiar é outra. Eu acho que é coisa de intestino mesmo”, disse Flora.

Ela ainda disse que Preta Gil estava com uma enxaqueca que não passava e por isso resolveu procurar um médico. “Como a enxaqueca não passava, ela voltou ao hospital. Aí o médico resolveu fazer um check-up”, disse.

“A ressonância da cabeça não deu nada, está tudo certo. O intestino dela está preso, talvez tenha que fazer uma lavagem e depois volta para casa. Mas ela está bem, estou indo lá ver a Pretinha agora”, completou Flora.

