FMJ realiza nova convocação de classificados para o Vestibular 2023

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) publicou nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro, a lista de convocados na 3ª chamada do Vestibular 2023. Desse modo, os participantes já podem consultar a nova lista de classificados para as vagas por meio do site da instituição.

A FMJ divulgou também hoje (12) o edital de normas para as matrículas. De acordo com o documento, os candidatos convocados nessa 3ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 13 e 16 de janeiro, essa sexta e próxima segunda-feira.

O procedimento deve ser feito on-line, no período das 9h às 15h, com o envio dos documentos solicitados por meio do site da FMJ.

Os documentos exigidos para as matrículas são os seguintes: Cédula de identidade; CPF – Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal; Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; Fotografia recente 3×4 cm. Os documentos devem estar no formato PDF, exceto foto 3×4, que deverá ser em arquivo .jpeg ou .png.

Vestibular de Medicina

A oferta total da FMJ é de 120 vagas para ingresso no curso de Medicina (período integral) no primeiro semestre de 2023.

O processo seletivo da FMJ foi organizado e realizado pela Fundação Vunesp. A aplicação das provas aconteceu no dia 16 de outubro, em dois turnos, das 9h às 13h e das 15h às 18h. Houve locais de prova em Jundiaí e São Paulo.

Conforme o edital, o exame foi constituído por duas provas. A prova I foi composta por 20 questões discursivas sobre as disciplinas de Química e Biologia, e prova de Redação em Língua Portuguesa. Já a prova II contou com 60 questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física.

