FOCSI tem novos EMPREGOS em todo o Brasil; veja os cargos

A FOCSI é uma empresa especializada na prestação de serviço para a área de Recrutamento e Seleção para contratações. Para continuar fazendo a diferença no segmento, novas oportunidades de empregos foram anunciadas pelo Brasil. Confira, a seguir.

FOCSI abre novos empregos em todo o Brasil

A FOCSI, fundada em 2000, é uma empresa especializada na prestação de serviço para a área de recrutamento e seleção para contratações efetivas ou temporárias. Atualmente, a empresa possui duas unidades, mas está com oportunidades de empregos em todo o Brasil.

Através da conduta ética e exemplar, a empresa tem interesse em proporcionar excelência para a área de recrutamento e seleção. Quer fazer parte desta equipe? Essa é sua oportunidade. Confira, a seguir:

Ana. Administrativo Financeiro – Londrina / PR;

Ana. Contábil – Londrina / PR;

Ana. de Marketing – Londrina / PR;

Ana. de Recursos Humanos – Londrina / PR;

Ana. de RH – Londrina / PR;

Assistente Contábil Fiscal – Londrina / PR;

Assistente de Faturamento – Arapongas / PR;

Assistente de Marketing – Londrina / PR;

Mecânico de Manutenção Industrial – Campo Mourão / PR;

Operador (a) de Caixa – Arapongas / PR;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Londrina / PR;

Vendedor (a) Interno – Londrina / PR;

Moleiro – Londrina / PR.

Veja também: Lojas Imaginarium abrem OPORTUNIDADES de emprego pelo país

Como se candidatar

A FOCSI é uma empresa especializada na prestação de serviço para a área de recrutamento e seleção de pessoas.

Recentemente novas oportunidades de emprego foram anunciadas pela companhia. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas disponíveis.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos.