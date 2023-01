Fome e mau humor: Qual a relação?

Você sabe qual a relação existente entre fome e mau humor? Se ainda não sabe, este é um bom momento para pensar sobre o assunto e discutir essa temática conosco. Acompanhe-nos!

Você se sente de mau humor quando está com fome?

Antes de qualquer coisa, queremos que você reflita um pouco. Pense sobre a última vez que você sentiu muita fome. Como estava o seu humor nesse momento? Você se sentia mais irritado por conta da fome? Percebeu alguma alteração emocional significativa?

Se sim, saiba que isso é mais do que esperado quando estamos com muita fome. Afinal, a alimentação está intimamente relacionada com o funcionamento do nosso organismo como um todo, por isso esse efeito é sentido. A seguir, descrevemos com mais detalhes para você.

Qual a real relação entre fome e mau humor?

A fome e mau humor podem caminhar lado a lado facilmente. Isso porque a nossa alimentação está relacionada não só com a nossa energia, como com o funcionamento geral do nosso cérebro. A seguir, descrevemos alguns pontos que nos ajudam a entender porque a falta de comida é tão irritante:

1. Precisamos de combustível para controlar as emoções

Nós precisamos de combustível para controlar as nossas emoções. Isto é, precisamos de alimentos para que o cérebro tenha suprimentos suficientes para garantir o controle emocional. Caso contrário, a baixa de serotonina – que acontece quando estamos com muita fome – pode nos tornar mais intolerantes à raiva, o que resulta em comportamentos mais irritados e explosivos.

2. Hormônios do estresse são produzidos com a baixa da glicose

Da mesma forma que precisamos de alimentos para manter o controle emocional, precisamos deles para impedir que o hormônio do estresse apareça demasiadamente. Afinal, a glicose é responsável por nos ajudar a manter o hormônio do estresse, como o cortisol, mais equilibrado. Porém, a glicose diminui a sua presença no organismo quando estamos com fome e com a ausência de alimentos.

Por isso, é muito comum haver uma forte relação entre fome e mau humor.

3. O desconforto também é um problema

O desconforto causado pela fome excessiva também é algo bem irritante, convenhamos, não é mesmo? Por conta disso, podemos ficar mais bravos na hora em que a fome bate com “força”, aumentando, inclusive, a nossa impaciência. Afinal, quando estamos famintos, não vemos a hora de nos alimentarmos adequadamente, concorda?

Alimentos pouco saudáveis podem manter o mau humor

Outro ponto que devemos ter em mente, quando pensamos em fome e mau humor, é o fato de que não basta comer “qualquer coisa” para que o humor fique equilibrado. Por exemplo, guloseimas podem até matar a fome por alguns instantes, mas apenas causarão um pico de insulina no sangue e, depois, isso resultará em mais fome e mais mau humor.

Sendo assim, quando o humor está afetado por conta da alimentação, o melhor a se fazer é, realmente, consumir alimentos saudáveis e de uma forma equilibrada. Fuja das guloseimas e dos alimentos processados e foque no que realmente pode saciá-lo por mais tempo. 😉