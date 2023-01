Forever Liss CONTRATA pessoas no Sudeste

A Forever Liss, empresa que é a maior empresa de cosméticos DTC (Direct to Consumer) do país, está contratanado novos profissionais em duas cidades de São Paulo. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa fanática por performance e pela entrega de produtos com qualidade de salão a seus milhões de consumidores, veja mais detalhes sobre os cargos abertos:

Analista de E-commerce – Lençóis Paulista/SP – Efetivo;

Analista Marketing Digital – Lençóis Paulista/SP – Efetivo;

Comprador – Lençóis Paulista/SP – Efetivo;

Liderança Comercial – Lençóis Paulista/SP – Efetivo: Desenvolver ritos de gestão comercial (dailly; one a one); Construir o playbook da área comercial, baseado na consultoria; Ter previsibilidade acima de 80%, com forecast; Treinar e capacitar o time comercial;

Vendedor(a) – Lençóis Paulista/SP – Efetivo;

Vendedor(a) de Loja – São Paulo/SP – Efetivo.

Mais sobre a Forever Liss e como se candidatar

Como você já conseguiu olhar a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida. Basta clicar nesse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Forever Liss, vale destacar que, como uma marca nativa digital, é obcecada por escutar os clientes. Por isso, seu processo de criação de produtos é totalmente baseado em suas necessidades reais. Isto é, segue não somente as tendências de mercado e consumo, mas também os desejos das clientes.

Oferece benefícios e tecnologias com base em informações captadas através de um relacionamento consistente em suas mídias sociais. Por fim, é 100% orientada por dados e segue o caminho para ser o maior ecossistema de marcas nativas digitais de beleza. Com sede em Lençóis Paulista, surgiu em 2014 e tem o orgulho em dizer que é maior marca de produtos cosméticos com foco em venda on-line do Brasil. Oferece mais de 200 produtos em 50 linhas de cosméticos.

