Formiga abre álbum de fotos do casamento e se derrete: ‘Dia surreal’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A jogadora Formiga apareceu nas redes sociais no final de semana para compartilhar o álbum de fotos do casamento com Erica Jesus.

Por meio do perfil no Instagram, a atleta comemorou a união ao relembrar a data e ainda agradeceu aos amigos e parentes que estiveram na cerimônia.

“Hoje faz uma semana que esse dia ficou marcado em nossas vidas, nosso casamento. Nos enviaram poucas fotos, mas logo vem o álbum e todas as fotos e vídeos desse momento maravilhoso e inesquecível”, escreveu na legenda da publicação.

“Agradecer a todos que ali estiverem conosco ,e aqueles que pro algum motivo não poderão comparecer! Todos que trabalharam na festa, seja no bar, as meninas que ficaram o tempo todo nos apoiando, aos fotógrafos, dj, cantores, a todos que organizaram a festa. Lembrando que esse só alguns momentos desse dia Surreal”, completou.

Veja as fotos:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.