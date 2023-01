A Fortali atua no estado do Ceará e trabalha no setor de alimentação fora do lar. A empresa faz parte do Grupo RB e neste momento, divulgou novas vagas de emprego em diversas regiões do país, para aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de atuação.

Fortali abre oportunidades de contratação pelo país; veja os empregos

A Fortali atua com um portfólio completo de produtos para seus clientes, independente de seu ramo de atividade. Fundada com a missão de construir parcerias com companhias de Food Service, a Fortali divulgou novas oportunidades de trabalho em algumas regiões do Brasil.

As vagas disponíveis requerem profissionais qualificados, empenhados e motivados a entregar bons resultados em suas áreas de atuação. Confira, a seguir, os cargos disponíveis, os locais de trabalho e tudo referente ao processo seletivo.

Aux de Compras – Ceará;

Supervisor de Vendas (Bebidas) – Fortaleza/CE;

Auxiliar de Logís. – Fortaleza/CE;

Moto. Entregador – Fortaleza/CE;

Anls. de Compras – Ceará;

Representante Comerc. – Fortaleza/CE;

Anls de Suporte Jr – Fortaleza/CE;

Estágio (Setor Comercial) – Fortaleza/CE.

Como se candidatar

Para se cadastrar nas vagas anunciadas, os candidatos devem acessar o site 123 empregos. Logo depois, seguir as orientações disponíveis e encaminhar um currículo atualizado através do link disponível.

A Fortali busca por profissionais qualificados, que gostam de trabalhar em equipe e buscam crescer juntamente da empresa.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.