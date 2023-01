Fortes chuvas alagam e interditam zona rural do norte da Bahia

Foto: Reprodução / TV Bahia

Fortes chuvas alagaram a zona rural da cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, na última terça-feira (24). Segundo informações do g1 Bahia, diversas ruas ficaram intransitáveis, mas não há registro de feridos ou desaparecidos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a chuva teve origem de uma enxurrada de verão, que é comum na região no período do ano. Para esta quarta-feira (25), apesar das muitas nuvens, chuvas não devem ser registradas.

Vale ressaltar que no distrito de Itamotinga, o temporal afetou a produção de agricultores e causou prejuízo na plantação de coco. Segundo o Inmet, o índice pluviométrico no município não deve preocupar os moradores. A previsão é que volte a chover na sexta-feira (27) e no sábado (28). Apesar dos alagamentos, o município não está em estado de alerta.

