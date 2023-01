Fortes chuvas provocam desabamento de imóvel no sul da Bahia

Foto: Reprodução/TV Bahia

Por conta das fortes chuvas, parte de um imóvel desabou, no domingo (1º), no município de Ubatã, sul da Bahia. Os moradores estavam na residência na hora do desabamento, mas conseguiram escapar sem ferimentos.

A casa, que fica na Avenida Landulfo Alves, próximo à ponte que separa o município do distrito de Camamuzinho. Não há informações se a família tinha sido orientada a deixar o imóvel por causa de possíveis riscos.

Após o acidente, os moradores se abrigaram na casa de parentes. Nesta segunda (2), equipes da prefeitura e da Defesa Civil do município avaliam se a estrutura do imóvel está condenada e se precisará ser demolida.

Foto: Reprodução/TV Bahia

