Franquias de decoração: veja opções para investir

Os brasileiros estão cada vez mais propensos a iniciarem um novo negócio, ainda mais agora que a economia do Brasil está voltando a se estabilizar no período pós pandêmico. E nesse contexto, as franquias de decoração estão se mostrando cada vez mais rentáveis e promissoras.

Nos últimos anos, investir nos espaços de interior acabou sendo uma distração para a população em quarentena, que tiveram que se privar dos lazeres ao ar livre. Com isso, o segmento se expandiu, principalmente porque ele abrange não apenas o imóvel residencial, mas também aqueles comerciais e culturais.

Confira opções para investir de franquias de decoração

Segundo a Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes e Utilidades Domésticas (ABCasa), o Brasil está movimentando cerca de 25 bilhões de reais por ano. Além disso, ainda conta com um gráfico exponencial positivo em relação aos seus ganhos e lucros.

Estima-se, inclusive, que haja quase 170 mil pontos de venda relacionados à área. Por isso, as franquias de decoração representam uma opção interessante para investir no ano. Principalmente, para quem quer iniciar um negócio, visto a crescente demanda dentro do mercado.

Sendo assim, conheça 5 franquias de decoração para investir. Confira a seguir, mais detalhes sobre cada uma delas:

Oppa Móveis

É uma marca fundada no Brasil e que conta com produtos exclusivos da marca. Além disso, trabalha com a ideia de que os designs podem ser adaptados e direcionados para todas as pessoas nas suas diferentes realidades.

O empreendimento iniciou por meio do modelo online e depois consolidou o Showrooming, que são os espaços físicos de venda. Como experimentação, esses locais foram abertos em três estados do país: em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília.

Desse modo, o investimento inicial para abrir uma unidade é de 350 mil reais, com o pagamento de uma taxa de franquia de 40 mil e a tarifa de propaganda de 3% sobre o rendimento bruto. Enquanto, o faturamento médio mensal é de 280 mil reais, com um prazo de retorno que varia de 24 a 30 meses.

Bella Casa

Novamente, uma das franquias de decoração brasileiras que vem se expandindo significativamente. A empresa foi fundada em 1994, no Rio Grande do Sul e desde sempre, mesmo que localmente, se mostra como referência em inovação e fabricação.

A marca já conta com mais de 22 unidades distribuídas e disponibiliza produtos exclusivos tanto no atacado quanto no varejo. Ainda, a Bella Casa possui uma frota de entrega própria e rápida. Portanto, o que reduz a necessidade de um estoque muito grande pelo franqueado.

Em geral, os valores são competitivos, dando rentabilidade ao negócio. O investimento inicial mínimo aproximado é de 65 mil reais.

Fast Frame

Como primeiro empreendimento internacional da lista, a Fast Frame conta com uma referência mundial em qualidade de mercadorias e de prestação de serviços. Fundada em 1983, a marca começou a sua atuação no Brasil 13 anos depois, em 1996.

A sua tecnologia, então, foi nacionalizada e seus pontos de venda foram aprimorados. Dessa forma, já tem 50 lojas espalhadas pelo país. O total, ao redor do mundo, é de 450 unidades, principalmente no Japão, na Austrália e nos Estados Unidos.

O investimento inicial mínimo é de 110 mil reais. Mas saiba que este valor pode variar de acordo com o modelo da unidade escolhida pelo futuro associado.

Moldura Minuto

Dentre as franquias de decoração, uma boa opção para investir é sempre em empreendimentos que inserem no mercado ideais originais e peculiares. A Moldura Minuto contempla esses requisitos, pois foi quem fundou o conceito de emolduramento rápido para aprimorar os quadros ambiente.

Atuante há 19 anos, a marca já se expandiu para o exterior, com 3 lojas, e possui 50 distribuídas pelo país. O investimento é a partir de 99 mil reais, com faturamentos altos e prazo de retorno mais rápidos. Portanto, é um diferencial para investidores com maior pressa em lucrar.

Urban Arts

Por último, a Urban Arts com sua alta qualidade artística, essa franquia de decoração é ideal para o investidor jovem e atualizado sobre as novas demandas de mercado. Em geral, são criadas mais de 2500 artes por mês, com trabalhos originais e exclusivos.

É a primeira franquia de arte no Brasil e um dos seus intuitos é tornar acessível decorações com esse estilo, mais urbano, contemplando as novas tribos da sociedade. Logo, o investimento inicial mínimo é de 85 mil reais, podendo variar de acordo com o modelo da unidade.