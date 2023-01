Fred e Marília são ‘eliminados’ pelo público com 69,23% dos votos

Foto: Reprodução/ Gshow

O jogo deu um “pause” para Fred Nicácio e Marília, primeiros participantes eliminados do Big Brother Brasil 23. A dupla foi a escolhida pelo público para deixar o jogo com 69,23% dos votos em um paredão contra a dupla Key Alves e Gustavo. A eliminação, no entanto, não é definitiva.

Nicácio e Marília deixaram o jogo para um Quarto Secreto, e de lá, apenas um participante, o escolhido pelo público, retorna ao jogo. Na nova votação, a escolha é para saber quem vai deixar o reality em definitivo, o resultado será divulgado na quinta-feira (26) e o participante que retornar estará imune na semana.

No discurso de eliminação, Tadeu Schimdt falou sobre a despedida dos participantes sem que o público tivesse tempo suficiente para conhecê-los.

“Tudo é muito forte aí dentro, ainda sim é pouco tempo para o Brasil te conhecer. Todas as suas qualidades foram somadas pelo seu parceiro. Tem uma dúvida: será que eu estou saindo por minha causa ou pela minha dupla? (…) “A crueldade da Eliminação na primeira Eliminação foi multiplicada por dois”, disse.

Ao chegar o Quarto Secreto, a dupla ficou em descrença da situação. Logo em seguida, foram comunicados por Tadeu sobre a dinâmica. Dentro do espaço, Fred e Marília tiveram alguns privilégios, como a comida do VIP, já que eles estavam na xepa, e cinco cards especiais para ouvir o que os brothers estavam falando na casa.

A dupla gastou o privilégio em apenas uma hora. Cada card dava direito a ouvir cinco minutos de áudio dos colegas de confinamento.

No Quarto Secreto, os participantes ouviram críticas ao jogo deles, como Tina e Larissa comentando que Marília não agregou ao jogo, Gabriel e Paula que afirmaram que a saída da dupla havia tirado um peso das costas deles, e uma crítica a Fred Desimpedidos, que segundo Gabriel, quer ser amigo de todo mundo.

Fred e Marília também avaliaram o jogo de Aline Wirley e constataram que a sister foi influenciada a não dar o anjo a eles. “A Gaga (Bruno) botou coisa na cabeça de Aline. Porque ela não gosta de nós”, disse Marília.

Na sequência, o médico comenta sobre a sister Aline: “E Aline falou: ‘Eu não jogo sozinha, não tem como. Eu precisava me proteger’. Se ela não faz o que eles querem, eles poderiam colocar eles”, afirma.

