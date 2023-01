Fretadão oferece EMPREGOS em SP e MG; Envie seu currículo!

O Fretadão, companhia que oferece um serviço completo de fretamento para pessoas e empresas, proporcionando um transporte inteligente, de qualidade e com preço acessível para todos, está atrás de novos funcionários em dois importantes estados do Sudeste. Dito isso, antes mesmo de explicar mais sobre o aplicativo, veja quais são os cargos:

Analista de Atendimento I (CX) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Relacionamento Operacional I – Extrema/MG e Remoto – Efetivo;

Analista de Relacionamento Operacional – São Paulo/SP – Efetivo;

Analista de Roteirização – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Coordenador(a) de Atendimento – São Paulo/SP e Remoto – Efetivo;

Coordenador(a) I – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo: Identificar oportunidades de melhorias no processo bem como no time que o compõe; Construir e manter um bom relacionamento com clientes e parceiros; Identificar oportunidades de melhorar a performance do squad;

Key Account (Hunter) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre o Fretadão e como se candidatar

Como você já visualizou a lista de cargos, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a empresa, vale destacar que o Fretadão nasceu com o objetivo de ser a referência e líder do mercado brasileiro em soluções para mobilidade corporativa, atendendo diariamente 1 milhão de passageiros até 2033. Em resumo, trata-se de uma solução de mobilidade corporativa que integra as principais necessidades de transporte de pessoas de uma empresa.

Além disso, impacta milhares de pessoas com suas soluções, fornecendo mobilidade para as maiores empresas do Brasil, gerando renda e oportunidades para pequenos e médios transportadores. Posto isso, a missão da empresa é transformar positivamente a experiência de passageiros, parceiros, clientes e colaboradores por meio da tecnologia e disrupção aplicadas à mobilidade urbana.

