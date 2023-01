Fretadão oferece oportunidades de emprego para diversas áreas

O Fretadão, startup de tecnologia para gestão de transporte fretado por aplicativo, oferece oportunidades de emprego para diversas áreas e funções. As contratações vão de encontro com a expansão da empresa, que busca, também, ampliar o quadro de colaboradores para a execução do planejamento para 2023, de crescimento e consolidação da operação em mais estados brasileiros.

Durante o ano de 2022, a plataforma de mobilidade urbana acelerou a expansão e, atualmente, tem trabalhado para se tornar cada vez mais referência em fornecer o benefício de transporte fretado. Nos últimos meses, chegou a importantes regiões como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de Analista de Monitoração I, Coordenador(a) de Atendimento, Coordenador(a) I e Key Account (Hunter). Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas boa comunicação escrita e verbal e facilidade para trabalhar em equipe são habilidades importantes e exigidas para todas as posições.

A empresa oferece salário compatível com o mercado, além de uma série de benefícios, que incluem vale refeição e alimentação (em um saldo híbrido), cartão Mobilidade, vale transporte, plano de saúde Sul América, plano odontológico Sul América, seguro de vida, antecipação salarial, empréstimo consignado, cartão farmácia, total pass, day off de aniversário e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página https://fretadao.gupy.io para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo.

Sobre a empresa

O Fretadão fornece o serviço de transportes fretados com segurança, pontualidade e conforto para empresas de logística, comércios online e negócios voltados para a iniciativa privada. Atualmente, a empresa transporta 17 mil passageiros por dia, em 16 estados, com mais de 840 linhas.